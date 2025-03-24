CHP Heyetinden İstanbul Ziyareti

CHP HEYETİNİN VALİ ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) bir heyet, İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti. Bu ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

CAMİ DUVARI VE PROVOKATÖRLER

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Çelik, “Biz bütün eylemcileri uyarıyoruz. Asla o eylemciler içerisinde cami duvarının orada bir negatif davranışa gidecek bir kimse yok. Onu yapanlar provokatördür. Cami duvarına çıkıp bir şey içen ya da o duvarın yanında durup bir şey yapan provokatördür. Özellikle, kasten yapılmış ve yaptırılmıştır. Eylemcilerin hiçbiri camiye öyle bir şey yapmaz” ifadelerini kullandı.

ÇAĞRIYI YAPAN GRUPLAR HAKKINDAKİ BELİRSİZLİK

Çelik, “Saraçhane Meydanı’nda olacağız ve başka gruplar da cami içerisinde iftar programı çağrısı yaptı. Şimdi bunun üzerine biz İstanbul Valisi ile görüşmeye geldik. Çağrıyı yapan grupların kimler olduğunu bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Birtakım anonim hesaplar üzerinden bu çağrılar yapıldı” şeklinde konuştu.