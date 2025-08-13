Haberler

CHP İBB Dava İddialarını HSK’ya İletti

İDDİALARLA İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ TESLİM EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Tuzla’daki mitinginde “İBB davası borsası oluşturulduğuna” dair yaptığı açıklamalar üzerine hazırladıkları şikayet dilekçesini Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sunduklarını açıkladı. Çiftci, HSK önünde gerçekleştirdiği açıklamada, teslim ettikleri dilekçe ile birlikte ellerindeki delilleri de kurula sunduklarını ifade etti.

GERÇEKLİĞİ ORTAYA ÇIKARMAK ZORUNDALAR

Hakimler ve Savcılar Kuruluna yapılan çağrının açık olduğunu vurgulayan Çiftci, “Bugün sunmuş olduğumuz somut deliller karşısında sessiz kalmayıp bu gerçekliği ortaya çıkarmak zorundadırlar” dedi. Şikayet ettikleri savcı hakkında derhal adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiğinin altını çizen Çiftci, tüm HTS, baz ve güvenlik kamera kayıtları, WhatsApp geçmişleri ve yazışmaların incelenmesi gerektiğini belirtti.

KİRLİ DÜZENİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYECEĞİZ

Çiftci, “İBB kumpas borsası” olarak tanımladıkları ve sundukları delillerle çökerttikleri suç örgütüne dikkat çekerek, “Lütfen görmezden gelmeyin ve çökertin. CHP olarak bu kirli düzenin üstünü örtmeye çalışan hiçbir perdeye izin vermeyeceğimiz çok açıktır” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

