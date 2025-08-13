CHP, İBB Üzerinden HSK’ya Şikayette Bulundu

CHP, HSK’YA BAŞVURDU

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden soruşturmalar aracılığıyla savcı ve avukatların dava borsası kurduğu iddialarıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla’da yaptığı miting sırasında İBB soruşturmaları üzerinden savcı ve avukatların bu tür bir borç oluşturduğunu öne sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve beraberindeki heyet, ses kayıtları ve görüntüleri içeren şikayet dilekçesini HSK’ya sundu.

DELİLLER VE İDDİALAR

Başvurunun ardından bir açıklama yapan Çiftci, “Elimizde bulunan delilleri ve yargının içinde bulunduğu çürümenin, kirli ilişkiler ağının ve siyasallaşmanın da delillerini sunmuş bulunmaktayız” şeklinde bilgi verdi. Çiftci, toplamaya çalıştıkları delillerle masumiyet karinesinin ve hukuki güvenilirlik ilkesinin ihlal edildiğini, avukatların görevlerini yerine getirmelerinin engellendiğini ve savunma hakkının kısıtlandığını belirtti. Çiftci, “Bugün sunduğumuz dilekçeyle kumpasın ikinci ve daha karanlık bir yüzünü ortaya çıkarıyoruz ve HSK ile paylaşıyoruz” dedi.

KUMPAS VE SES KAYITLARI

Çiftci, dilekçelerinde sundukları belgelerin açık ve net olduğunu vurguladı. Belgelere göre, daha önce basına yansıyan hukuki süreçlerde adı geçen bir avukatın, savcılarla yakın ilişkiler içinde olduğu iddia edildi. Bu avukatın tutuklu kişilerin ailelerine giderek, “Şu ifadeyi verirsen serbest bırakılırsın”, “Şu parayı ödersen tahliye olursun” şeklinde pazarlıklar yaptığı belirtiliyor. Ayrıca, savcının yönlendirmesiyle hazırlanan ifadelerin kurgulandığına dair iddialar gündeme geldi. Çiftci, savcının gizlilik kararı bulunan dosyalarda gerçekleri avukata verdiğini ve avukatın bu konulardaki görüşmelerinin de açıkça kaydedildiğini duyurdu. Son olarak, “Ses kayıtları, ekran görüntüleri, İBB kumpas soruşturmasında gerçeği ortaya koymaktadır; bunlar da HSK’ya sunulmuştur” dedi. Kirli ilişkiler ağı içerisinde mağdur olan ailelerin de bu avukat hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.