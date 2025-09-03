CHP İçin Yol Açılıyor! Kılıçdaroğlu Dönüyor

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, verdiği ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırmasına hükmetti. Mahkemenin bu kararına istinaden, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atandı.

196 DELEGE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, mevcut kongre sürecinin de durdurulmasını sağladı.

KARARA DİRENİŞ BAŞLADI

Görevden alınan il başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Merkezi karara karşı direniş göstermeye başladı. Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek, sosyal medya üzerinden, “Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde.” paylaşımında bulundu.

TEKİN’İN CHD’DEN İHRAÇ SÜRECİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının hemen ardından, CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini belirtti. Ancak Tekin’in daha önce partiye istifa ettiğini açıkladığı ve dolayısıyla üye olmadığı iddia ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in partiden ihraç edilmesine yönelik karar alındığını ifade etti. Özel, mahkeme kararlarına karşı hukukun gerekliliği konusunda hukukçularla istişare edeceklerini ancak hukuken üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. İhraç kararına itiraz eden Tekin, “Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini.” bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN BİLGİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongre iptallerine dair süreçten haberdar olduğu iddiası gündeme getiriliyor. Gürsel Tekin’in parti kurma isteği ortaya çıkınca, Kılıçdaroğlu’nun, “Acele etme, kurultay iptal olabilir.” dediği öne sürüldü. CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu ve Tekin arasındaki bir konuşmayı aktardı.

TEKİN GEÇMİŞİ HAZIRLIYOR

Gürsel Tekin, görevi sürdüreceğini belirtirken, “Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz.” açıklamasında bulundu. İhraç kararı hakkında, bu durumu öğrenmediğini söyledi. Tekin, binanın önemine de vurgu yaparak, “Bina hepimize yeter, elbette binaya gideceğiz, gidişimizin günü ve zamanı önemli değil.” ifadesini kullandı. CHP’nin mahkemenin kararının hukuksuz olduğuna dair ısrarla itiraz yollarını kullanacağı belirtiliyor.

İTİRAZ YOLLARI TÜKETİLECEK

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “Asliye Hukuk Mahkemeleri sadece Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlenmemiş konularda yetkilidir.” diyerek, hukuki süreçlerin detaylarına değindi.

SGK KAYITLARI VE BAĞLANTI İDDİALARI

Mahkemenin CHP İstanbul kongresini iptal gerekçesi olarak SGK kayıtlarına vurgu yapması dikkat çekti. İddianamede, delege iradelerinin menfaat karşılığı etkilendiği savunuldu. 15 Eylül’de görülecek olan kurultay davasındaki benzer iddialar da araştırılıyor.

HUKUKÇULARIN YORUMLARI

Hukukçular, 15 Eylül’de görülecek CHP Büyük Kurultayı davasının da benzer sonuçlar doğurabileceğini öne sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun, mevcut delegelerin iptali hükmünden etkileneceği düşünülüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurultayda maddi menfaatle delegelerin etkilendiğine dair iddialar olduğunu açıkladı.

CHP’NİN KILIÇDAROĞLU İHTİMALİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını ve bunu engellemek amacıyla olağanüstü kurultay düzenleyeceğini belirtti. Özel, olağanüstü kurultayda yeniden genel başkan seçildi.

KILIÇDAROĞLU’NA YENİDEN DÖNÜŞ İHTİMALİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve CHP kurultayı hakkında açılan davalar, Kılıçdaroğlu’nun partisinin başına yeniden döneceği ihtimalini gündeme getiriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve hukukçu kurmayları, Asliye Hukuk Mahkemesi kararının kesinleşmeden önce eski yönetimin görev almaktan kaçınacağını belirtiyor.

SÜREÇ ÖNCESİ YAŞANANLAR

CHP İstanbul İl Örgütü, 8 Ekim 2023’de Haliç Kongre Merkezi’nde 38. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Seçimlerde Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı oldu. Seçim süreci içinde, Cemal Canpolat’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçlayıcı ifadelere yer verdiği gözlemlendi.

SORUŞTURMA VE İDDİALAR

Yaşananlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “seçime hile karıştırıldığı” iddiası üzerine soruşturmalara yol açtı. Özgür Çelik’in adı geçiyor ve 100 bin TL gibi para teklifleriyle ilgili iddialar öne çıkıyor. Çelik’in seçim sürecindeki eylemleri nedeniyle hakkında dava açıldığı ve SGK kayıtlarıyla bağlantılı nasıl usulsüzlükler yapıldığı araştırılıyor.

CHP’NİN 38. KURULTAYI İDDİALARI

38. Olağan Kurultay’da yaşanan olaylara dair bazı delegelere para verildiği ve iş tekliflerinin yapıldığı yönünde iddialar mevcut. Bu bağlamda 12 kişiye hapis cezası talep edileceği bilgisi geldi.