CHP İçindeki Sorunları Dile Getirdi

CHP’YE YÜKLENME

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Özgür Özel’in gündelik hayatı yaşanmaz hale getirdiği ve felç ettiği tek kurum var, o da Cumhuriyet Halk Partisi. Önce Cumhuriyet Halk Partisindeki yönetim performansını ortaya koysun ondan sonra sokaklarla uğraşsın. Geçen sefer de bunu yapmaya çalıştı. Sonuçta kimi hedef aldı? Esnafa zarar vermeye kalktı, işçiye zarar vermeye kalktı, emekliye zarar vermeye kalktı.” dedi. Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı’na dair açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

CHP’DEKİ İÇ TARTIŞMALAR

Çelik, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davası ve CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına dair değerlendirmeler yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin, meseleyi kendileriyle hükümet arasındaki bir süreçmiş gibi ele aldığını belirten Çelik, “CHP’liler ne yaptılar? Bazı CHP’lilerin birtakım skandallarla, yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle hareket ettiğini ifade ettiler. Arkasından bu iddialarla ilgili olarak partinin belediye başkanlığı yapmış, meclis üyeliği yapmış kişiler, tuttular yargıya suç duyurusunda bulundular.” diye konuştu.

HUKUK VE SİYASETİN GÜVENLİĞİ

Çelik, “Sizin diğer arkadaşlarınız suçlanıyor. Bunu alacaksınız önünüze, bunu değerlendireceksiniz. Bunu yapmamayı örtbas etmek için ne yapıyorlar? AK Parti’yi suçluyorlar, Cumhur İttifakı’nı suçluyorlar, Cumhurbaşkanı’mızı suçluyorlar.” ifadelerini kullandı. Çelik, CHP’nin yaşadığı iç tartışmaların aslında kendi sorunları olduğunu belirterek, “Bu meselelerin ortaya çıkışı, CHP içindeki tartışmaların neticesinde ortaya çıktı. Biz, bunun hiçbir tarafında yokuz.” şeklinde konuştu.

TOPLUMSA HAKSIZLIK

Çelik, “Siyaset kurumunu kirleten bir şey karşısında CHP, siyaset kurumunun kendi arkadaşları tarafından gündeme getirilen kirliliklerine dönük bir mücadele yürüteceğine vatandaşı sokağa çağırmaya çalışıyor. Kendi meselenizi halletmemişseniz, kendi meselenizi halletmeyişinizi, beceriksizliğinizi vatandaşı sokağa çağırarak örtbas etmeye çalışıyorsunuz.” diyerek, bu durumun millete ve siyaset kurumuna karşı bir haksızlık olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI TANIYARAK

Çelik, bazı ülkelerin Filistin’i tanıyacağına dair açıklamalarının sorulması üzerine, “Filistin Devleti’nin tanınması aslında bu soykırım şebekesine verilmiş en büyük cevaplardan biridir.” dedi. Filistin’in tanınmasının önemli bir insanlık mesajı olduğunu vurgulayan Çelik, “Onun için eylül ayında yapılacak bu tanınmaları son derece kıymetli buluyoruz.” diye ekledi.

ÇOCUK SUÇLARI VE HUKUK

Çelik, suça sürüklenen çocuklarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasını “son derece hassas ve önemli” bulduklarını belirterek, “Bu kavramların masumiyetle anılması gereken çocuk kavramını gölgelediğini” ifade etti. Bunun yerine “çocuk yaşta suç işleyen” ifadelerinin kullanılmasının daha uygun olduğunu söyledi.

SEÇİM YENİLGİSİ VE CHP İÇİ TARTIŞMALAR

Çelik, CHP’nin yönetimindeki kişilerin kim olacağının AK Parti için bir konu olmadığını vurgulayarak, “Bize ilgilendirmez. O, Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin vereceği bir karar.” açıklamasında bulundu. Çelik, CHP’nin içinde yaşanan tartışmaları örtbas etmeye çalıştığını belirterek, Özgür Özel’in açıklamalarının insanları ayrıştırdığını dile getirdi.

Çelik, “Siz, ‘Ben sosyal hayatı felç edeceğim’ diye ortaya çıkacaksınız da vatandaş buna müsaade mi edecek?” diyerek, CHP’nin gerçek siyaset gündemine dönüş yapması gerektiğini ifade etti.