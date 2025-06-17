CHP İki Şehirde Birinci Parti

SONUÇLARA GÖRE CHP İKİ BÜYÜKŞEHİRDE BİRİNCİ PARTİ

ORC Araştırma’nın 12-16 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği siyasi eğilimler anketinin sonuçlarına göre, CHP hem İstanbul hem de Ankara’da lider parti konumunda bulunuyor. İstanbul’da 2850 katılımcıyla yapılan anket sonuçlarında, CHP yüzde 33,6 oy oranıyla ilk sırayı alıyor. AK Parti ise yüzde 30,2 ile ikinci sırada yer alıyor. Dem Parti’nin yüzde 7,2 ile üçüncü sırada olması dikkat çekiyor.

ANKARA’DA DA DURUM BENZER

Ankara’da ise 1995 kişiyle gerçekleştirilen çalışmada, CHP burada da yüzde 34,6 oy ile birinci sırada çıkıyor. AK Parti, yüzde 31,1’lik oy oranı ile ikinci sıraya geriliyor. Üçüncü sırada ise İstanbul’dan farklı olarak, MHP yer alıyor ve oy oranı yüzde 7,2. Zafer Partisi yüzde 4,6, İYİ Parti yüzde 4,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5, DEM Parti yüzde 3,4, TİP yüzde 2,4, DEVA Partisi yüzde 2,1, Gelecek Partisi ise yüzde 1,9 oy alırken YMP’nin oranı yüzde 1,7 olarak kaydedildi. Diğer partilerin toplamı ise yüzde 3,1 olarak belirtiliyor.

MUHALEFET İÇİN MORAL KAYNAĞI

İki büyükşehirde CHP’nin önde olması, muhalefet açısından moral kaynağı olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, AK Parti’nin her iki şehirde de ikinci sıraya gerilemesi göze çarpıyor. DEM Parti’nin İstanbul’daki güçlü performansı ve Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin oy potansiyelleri, siyasetin çok sesli yapısının sürdüğünü gösteriyor.