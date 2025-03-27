CHP İl Başkanı Özdağ’dan Chery Açıklaması

CHP SAMSUN İL BAŞKANI MEHMET ÖZDAĞ’IN AÇIKLAMALARI

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, “Chery’nin Samsun’da yatırım yapma planlarıyla ilgili ciddi problemler var” sözleriyle dikkat çekti. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Samsun’da yeni nesil elektrikli araç ve parçalarının üretileceği tesis kurmayı planlayan Chery yetkililerine teşekkür belgesi vermesi, bu konudaki gelişmeleri hızlandırdı. Ödül töreninde, “Çinli firmanın 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı, yıllık 200 bin araç kapasitesinin olacağı ve 5 bin kişiyi istihdam edeceği” bilgisi paylaşıldı.

YATIRIMDAKİ BELİRSİZLİKLER

Başkan Özdağ, yerel basında güncel olarak yer alan bilgileri hatırlatarak, “Samsun’da yıllık 200 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kurmayı planlayan Chery’nin 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı” ifadelerine dikkat çekti. Ancak, Özdağ’ın belirttiğine göre, Reuters’tan alınan bilgilere göre, Chery’den üst düzey bir yetkili, “şirketin Türkiye’de fabrika kurma planının olmadığını fakat Türkiye’deki işlerini genişletmek için üçüncü bir tarafla ortaklık aradıklarını” belirtmiş.

HUKUKSAL ENDİŞELER VE YATIRIM SÜRECİ

Bu çelişkili açıklamaların, yatırımın kesinliği açısından belirsizlik yarattığını dile getiren Özdağ, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, mülkiyet hakları ve ekonomik belirsizlikler konusundaki endişelerin belirgin olduğunu ifade etti. “Chery’nin bu şartlarda yatırımcı ortak bulması kolay değildir. Chery’nin Samsun’da yatırım yapma planlarıyla ilgili ciddi problemler var” diyerek, mevcut durumun ciddiyetine dikkat çekti.