Chp İl Başkanı Özgür Çelik’e Hapis Talebi

CHP İL BAŞKANINA HAPİS CEZASI TALEBİ

CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de yer aldığı 26 şüpheli hakkında Adliye önünde polise mukavemet ettikleri ve fiziksel saldırıda bulundukları iddialarıyla başlatılan soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede, Çelik için 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA SONUCU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 31 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen olayda, 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı. Aralarında Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişiye yönelik yapılan incelemede, toplanan kalabalığa güvenlik güçleri tarafından dağılması konusunda uyarı yapıldığı, buna rağmen şüphelilerin dağılma yönündeki uyarılara direndiği belirtildi. Mukavemet sırasında, güvenlik güçlerinin oluşturduğu barajı iterek ve fiziksel saldırılar yönelterek dağılmayı reddettikleri kaydedildi.

POLİS MEMURUNUN YARALANIŞI

İddianamede, şüphelilerin birlikte hareket ederek polis memurlarını vurarak ve yaralayarak mukavemet gösterdiği ifade edildi. Özellikle bir polis memuru M.Y.’nin yarası hakkında “kemik kırığı” raporu hazırlandığı bilgisi verildi.

MALİ ZARAR TESPİTİ

İddianame ayrıca, olay sırasında çevik kuvvet boy kalkanlarına ve personel kasklarına zarar verildiğini ortaya koydu. Zarar gören malzemeler arasında 12 adet çevik kuvvet boy kalkanı ve 2 adet kask bulunuyor. Zarar tespitinde çevik kuvvet boy kalkanlarının maliyetinin 1920 euro, kaskların ise 4000 lira olduğu bildirildi.

İDDİANAMEDEKİ CEZA TALEPLERİ

Hazırlanan iddianamede, 26 şüphelinin “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından toplamda 3 yıl 8 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.