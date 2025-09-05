Chp İl Başkanını Delegeler Belirler

CHP’DEN KAYYUM HEYETİNE TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, “CHP’nin il başkanını Çağlayan’daki mahkeme değil, seçilmiş delegeler belirler” sözleriyle kayyum atamalarına karşı çıktığını duyurdu. Ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kayyum heyetinden ayrılan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz’e teşekkür etti. Başarır, “Onlar doğru olanı yaptılar. Geride kalan 3 arkadaşımıza da sesleniyorum, bu yanlış karara ortak olmayın” dedi. İl Başkanlığı makamının boş olmadığını vurgulayan Başarır, “O koltuğun sahibi yol arkadaşımız Özgür Çelik’tir” dedi.

KAYYUMU REDDEDENLERİ TEŞEKKÜRLE ANDI

Başarır, “Hukuksuz bir süreç yaşıyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, “Parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte, ilçe başkanlarımız, örgütümüzle birlikte il binamızdayız. Bugün hukuksuz olarak atanan 5’li kayyum heyetinden sabah saatlerinde, partilimiz eski ilçe başkanımız Hasan Babacan, parti iradesini ülkenin geleceğini gerekçe göstererek çekilmişti. Şimdi bu saatlerde yine bu 5’li heyette olan Müjdat Gürbüz, partisi için, geleceği için, hiçbir baskı altında olmadan bu heyetten çekildi” ifadelerini kullandı.

DELEGELERE GÜVENİMİZ TAMDIR

Başarır, “Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanını Çağlayan’daki bir mahkeme değil, 600 tane seçilmiş il delegesi belirler” diyerek, geride kalan 3 arkadaşı da kayyum kararına ortak olmamaya çağırdı. “Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. 86 milyonun geleceği için bir mücadele veriyoruz” diyen Başarır, diğer partilere de seslenerek, “Gelip mahkemenin bu yanlış kararına ortak olmayın” dedi.

İL BAŞKANLIĞI HUKUKSAL BAĞLANTILANDIRMA

Başarır ayrıca, “O koltuk dolu. O koltuğun sahibi var. O koltuğun sahibi yol arkadaşımız Özgür Çelik şu anda 38 tane ilçe başkanıyla da toplantı halinde” dedi. Altını çizerek, “Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, bilgisayardan çıkan bir yazıyla il başkanı yazısıyla olmuyor. Bu iş; binlerce üyemizin mahallelerde seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerinin seçtiği Özgür Çelik ile oluyor” ifadelerini kullandı.

İSTİNAF SÜRECİ BAŞLIYOR

Başarır, Yüksek Seçim Kurulu’nun “Partiler seçim süreçlerine karar verir ve kendileri yapar. Buna ne mahkeme, ne de başka bir güç engel olamaz” değerlendirmesine atıfta bulunarak, “Bu konuda karar vermesi gereken mahkeme bir el uzatmış. Şimdi bu karar istinafa gidecek” dedi. İstinaf mahkemesindeki hakimlere de seslenen Başarır, demokrasinin önünü açmaları gerektiğini belirtti.