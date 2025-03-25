CHP İl Başkanları İBB Soruşturmasına Karşı Açıklama Yaptı

İSTANBUL’DA CHP İL BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

CHP İl Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan soruşturmalar ve tutuklama kararlarının ardından bir araya gelerek ortak bir açıklama yaptı. “CHP 81 İl Başkanı” imzasıyla gerçekleştirilen bu açıklamada, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’nin büyük bir başarı ile birinci parti olarak çıkacağı ifade edildi. Açıklamada, “Partimizin elde ettiği bu başarı, milletimizin partimize, belediyelerimize duyduğu güven Saray rejimini rahatsız etmiş ve partimize sistematik saldırılar başlamıştır” denildi.

SISTEMATIK SALDIRILARA CEVAP

CHP’nin açıklamasında, belediye başkanlarının temelsiz iddialarla tutuklanmaları ve görevlerinden uzaklaştırılmaları gibi konulara dikkat çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye başkanının gözaltına alındığı hatırlatılarak, “Bu saldırılar, halkımızın haklı ve meşru direnişi ile karşılaşmıştır” vurgusu yapıldı.

HALK HAREKETİ VE İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI

23 Mart 2025’te gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanı aday belirleme ön seçiminin, halkın desteğiyle büyük bir hareketliliğe dönüşeceği, Ekrem İmamoğlu’nun da Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde partinin etkili bir kriz yönetimi gösterdiği, demokratik değerleri koruma mücadelesinin sürdüğü belirtildi. CHP’li belediyelerin, halkın desteğiyle görevlerine devam edeceği ve antidemokratik girişimlerin durdurulamayacağı ifade edildi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik kayyum atama girişimlerinin Genel Başkan Özgür Özel’in 6 Nisan 2025 tarihinde yapacağı “Olağanüstü Kurultay” çağrısıyla püskürtüleceği bildirildi. Açıklamada, 81 İl Başkanının ortak kararlılığı ile 6 Nisan 2025’deki olağanüstü kurultayda Genel Başkan Özgür Özel’in yanında olunduğu kaydedildi.