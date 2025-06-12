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Chp İl Başkanlığı, Ferdi Zeyrek İçin Mevlit Düzenledi

MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENMESİ

Malatya CHP İl Başkanlığı, Manisa’da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bir mevlit programı gerçekleştirdi. Parti binasında yapılan programda, katılımcılar Zeyrek için dualar etti.

CENGİZ ÖZDEMİR’İN AÇIKLAMALARI

Programın öncesinde, CHP İl Başkan Yardımcısı Cengiz Özdemir, merhum Ferdi Zeyrek’e dualar göndermenin önemine değindi. Özdemir’in konuşmasından sonra, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı.

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