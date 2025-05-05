CHP İl Başkanlıkları, Saldırıyı Kınadı

BASIN TOPLANTILARIYLA HALE KINAMA

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun’daki CHP İl Başkanlıkları, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı yapılan yumruklu saldırıyı kınıyor. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek acının paylaşılması gereken bir günde ülkenin en kadim geleneklerinden biri olan cenaze dayanışmasının kirletildiğini dile getiriyor. Yumruklu saldırının milletin iradesine ve halkın umuduna yapıldığını vurgulayan Bak, “Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur.” diyor. Bak ayrıca, CHP’nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kurulduğunu belirtip, “Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur, biz buradayız.” değerlendirmesi yapıyor.

KORKUSUZ DURUŞUNUN VURGUSU

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, korkmadıklarını ve susmadıklarını ifade ederek, “Bilmiyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Özgür Özel olmak üzere partinin her ferdi korkmamayı, ‘korkma’ diyen İstiklal Marşımızın ilk kelimesinden öğrenmişlerdir.” sözleriyle cesaretlerini vurguluyor. Artvin CHP İl Başkanı Orhan Atan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e rahmet dilediği parti binası önündeki basın açıklamasında, “Genel başkanımız sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir.” şeklinde görüşlerini ifade ediyor.

PARTİMİZİN KURUCULUĞU VE GELENEĞİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkenin kurucu partisi olduğuna dikkat çeken Atan, “Biz bu toprakların en güçlü harcını, yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez.” diyor. Basın açıklamasına, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Genel Meclisi üyeleri ve partililer de katıldı. Ayrıca Ordu CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı’nda düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki gösteriyor. Akpınar, saldırının şahsi olmadığının altını çizerek, “Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye’nin geleceğine yapılmıştır.” ifadelerini kullanıyor.

TAHAMMÜLSÜZLÜĞE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Rize CHP İl Başkanı Saltuk Deniz de, parti binası önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, saldırının hedefinin kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucu olduğunu vurguluyor. Deniz, “Biz bu toprakların en güçlü harcını, ‘yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine’ ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız.” diyerek birlik ve dayanışma mesajı veriyor. Giresun CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek ise, parti il başkanlığı binası önünde yaptığı basın açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya karşı duruş sergiliyor. Acının paylaşılması gereken bir günde cenaze dayanışmasının kirletildiğini belirten Şenyürek, “Genel başkanımız sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir.” sözleriyle tepkisini dile getiriyor.