Chp İl Kongresine Usulsüzlük İddiası Araştırması

USULSÜZLÜK İDDİALARI VE İFADEYE ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Kongresi’ne dair ortaya atılan usulsüzlük iddiaları ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı ses kayıtları nedeniyle Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. İnan Güney’e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, kongrede delege pazarlığı yapıldığına dair iddialar yer alıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturma çerçevesinde Güney’in şüpheli olarak ifade vermesi amacıyla çağrıda bulundu.

AÇIKLAMA VE YANIT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır” denildi.

İNAN GÜNEY’DEN AÇIKLAMA

İnan Güney, kendisiyle ilgili ses kaydı iddialarına yanıt vererek, “İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir” şeklinde konuştu. Açıklamasında, “Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu’muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum” ifadelerine yer verdi. Güney, son olarak, “Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” dedi.