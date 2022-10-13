TBMM’de CHP ile AK Parti arasında kavga

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP ile AK Parti grupları arasında dezenformasyonla mücadele yasası hakkında kavga yaşandı.

Meclis’in açılmasıyla birlikte tartışmalar da beraberinde geldi. Sosyal medya düzenlemesi Meclis’in gündemindeydi. AK Parti ve CHP’li vekiller arasında ise tansiyon yükseldi. CHP bir anda 29. maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte tepki gösterdi. Meclis kürsüsünde alkışlar yükseldi. Ardından bu düzenlemeyi CHP ile birlikte HDP’li vekiller de ellerindeki pankartlarla birlikte alkışladı.

Daha sonra ise Meclis’e ara verildi. AK Parti’li Mahir Ünal ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili’ne oturumun devam etmesi gerektiğini söyledi. Ama iki kez ara verildikten sonra oturum dün itibarıyla bitti.

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş Meclis’te yaşananları değerlendirdi;

Dezenformasyonla mücadele yasası Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor. Yasa görüşülürken de Meclis’te sık sık tansiyon yükseldi. Gerilim arttı. Özellikle de AK Parti ve CHP arasındaki yükselen gerilim dikkat çekiciydi. Tabi ki muhalefet tarafından dikkat çeken protestolar da geldi. Genel Kurul’da ne yaşandı? sorusuna verilen ilk cevap da o dikkat çekici protestolardan birisiydi.

Özellikle CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Genel Kurul kürsüsüne geldi, cep telefonunu kürsüye koydu ve konuşmasını gerçekleştiriyordu. Konuşma yapmak üzere Genel Kurul kürsüsüne gelen Erbay, “Eğer yasa Meclis’ten geçerse telefonlarınızı kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim.” diye gençlere hitap ederken kürsüye koyduğu cep telefonunu yanında getirdiği çekiçle kırdı. Ardından çekiçle kırdığı cep telefonunu da yere attı.

İşte o anlar Meclis’teki tansiyonu da bir anda yükseltti. Ve Erbay’a da ilk tepki MHP’den geldi. Erbay’ın protestosuna MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tepki gösterdi ve “Meclis’e çekiçle girilebilir mi?” diye sordu, “En azından uyarmanız gerekmez mi? Halen bu çekiç Genel Kurul’da mıdır?” ifadelerini kullandı.

O protestolar devam ederken de oturuma iki kez ara verilmek zorunda kalındı. 15 dakikalık aralar verildi. Ancak protestolar son bulmadı. Bunun üzerine gece yarısı saat 02.30 civarında birleşim kapandı. Bugün Meclis Genel Kurulu saat 14.00’te tekrar açılacak ve görüşmelere devam edilecek.