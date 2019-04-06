CHP: İmamoğlu 17 bin oyla önde

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu ile ilgili parti sözcüsünden açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Biz sayımdan değil sayımın kötü niyetli ve hukuksuz bir biçimde talep edilmesinden ve YSK’nin bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsızız.” dedi.

YSK’ye itirazın doğal bir hak olduğuna dikkati çeken Öztrak, kendilerinin de tüm vatandaşlarının oylarının doğru sayılmasını ve millet iradesinin eksizsiz tecellisi konusunda son derece hassas olduklarını dile getirdi.

Faik Öztrak, İstanbul’daki seçimlerle ilgili son rakamları da paylaştı. İstanbul’da saat 12.30’da güncellenmiş yeniden sayım sonuçlarının ellerinde olduğunu belirten Öztrak, şunları söyledi:

“Bizim örgütlerimizin takip ettiği verilere göre İstanbul’da sayım yapılan 31 bin 186 sandığın 15 bin 209’unda yani kabaca yüzde 49’un da yeniden sayım işlemi bitmiştir. YSK’nın son verilerine göre ise Sayın Binali Yıldırım’ın aldığı oy 4 milyon 153 bin 582’dir. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy ise 4 milyon 171 bin 501’dir. Sayın İmamoğlu, 17 bin 919 oy farkı ile öndedir. Kalan sandık sayısı da, mevcut sayımda ortaya çıkan eğilimlerde sistemli bir hata olmadığını ortaya koymaktadır. Normal koşullarda bu farkın kapanmayacağını göstermektedir. Hep söylüyoruz, biz oyların yeniden sayılmasından korkmuyoruz. Sayımlar sonuçlanana kadar örgütümüz, milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, gönüllülerimiz oy çuvalları başında gözlerini kırpmadan nöbete devam edecektir.”

TRT