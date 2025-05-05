(CHP) – İmamoğlu, Beyazıt’taki Mitinge Davet Etti

DAVET VE AÇIKLAMALAR

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba günü Beyazıt’ta gerçekleşecek olan CHP mitingine dair yaptığı açıklamada, “Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı’ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum.” diye belirtti. CHP lideri Özgür Özel, İstanbul gece mitinginin İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt yerleşkesinde yapılacağını duyurmuştu.

DESTEK VE SEVGİ MESAJI

Konuya ilişkin olarak İmamoğlu’nun X hesabından bir davet paylaşımı yer aldı. İmamoğlu, “Sevgili İstanbullular, Beyazıt’ta üniversitemin tarihi kapısı önündeki görkemli buluşmanızda, tüm kalbimle yanınızda olacağım. Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı’ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

HAK VE ADALET VURGUSU

İmamoğlu, “Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz” diyerek, “Mazbatamızı iptal eden akıl ile diplomamızı iptal eden aynı akıl. Koltuk hırsı ve kendi çıkarı için her şeyi göze alan bu akla karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz.” dedi. Genel Başkanları Özgür Özel’in de katılacağı bu buluşmayı izleyeceğini ve seslerini duyacağını belirten İmamoğlu, mitingin saati olarak 7 Mayıs Çarşamba 20.30’u duyurdu.