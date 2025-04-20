Chp, İmamoğlu İçin İmza Topluyor

İMAMOĞLU İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ülke genelinde geniş kapsamlı bir imza kampanyası oluşturdu. Bu süreçte vatandaşlar, “CHP İmamoğlu için neden imza topluyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde yürütülen bu kampanya, İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını ve erken seçim çağrısında bulunulmasını amaçlıyor.

KAMPANYANIN KAPSAMI VE SLOGANI

Cumhuriyet Halk Partisi, tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürleşmesi ve erken seçim talebi için ülke genelinde imza kampanyası başlattı. Kampanya, “Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum” sloganıyla öne çıkıyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında kurulan stantlarla imza süreci devam ediyor. Kadıköy’de 19 farklı noktada imza toplanırken, Van’da 15 binden fazla imza toplandığı belirtildi.

İMAMOĞLU’NUN MESAJI

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, “Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil, güzel ülkemizin yarınları için atılıyor” diyerek kampanyanın demokrasi, özgürlük ve adalet vurgusunu ön plana çıkardı. CHP’nin imza kampanyası, İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim taleplerini kamuoyunda gündem halinde tutmayı amaçlıyor. Parti, kampanyayı büyük mitinglerle destekleyerek halkın desteğini artırmayı hedefliyor.