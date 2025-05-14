CHP, İmamoğlu İçin Miting Düzenliyor

MİTİNGLER SÜRÜYOR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri Silivri’de devam ediyor. Mitinge katılan yurttaşlar, İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını talep ediyor. Katılımcılar, eşitlik, adalet ve özgürlük taleplerini dile getirirken kaygılarını da paylaşıyor. Bir yurttaş, “İmamoğlu özgürlüğüne kavuşsun diye geldik buraya. Hep beraber, omuz omuza İmamoğlu’nu kurtaracağız” şeklinde ifade etti.

KATILIMCILAR HAK VE ADALET İÇİN BİR ARADA

İstanbul Silivri’de düzenlenen mitinge katılan yurttaşlar, gerekçelerini ve beklentilerini aktardı. Türkan Alkaya, “Adaletin olmadığı yerde barış da olmaz, sevgi de olmaz. Sevginin olmadığı yerde de dostluk olmaz. Herkese özgürlük istiyoruz. Bu kadar duyarlılığın sesini insanlar duysun artık. Herkese adalet istiyoruz. Adalet için buradayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Zerrin Özgüner, “Başkanımızın aramızda olmasını istiyoruz artık. Biz hazırız, başkanımız da hazır. Değişim istiyoruz” sözlerini kullandı.

UMUT VE HAYAL OLARAK ÖZGÜRLÜK

Buluşmada yer alan Zekiye Bulut, “Bilhassa öğrencilerimiz için buradayız” diyerek katılım amacını belirtti. Gülşah Dökümcü ise “Hak, adalet, eşitlik ve özgürlük için mitinge geldik. İnşallah her şey çok güzel olacak. Her şey umduğumuz gibi olur, özgür, adaletli, eşit bir ülkede hep beraber yaşarız” ifadelerini paylaştı. Ayrıca başka bir katılımcı da “İmamoğlu’nu yanımızda istiyoruz” diye konuştu.

GENÇLER VE GELECEK İÇİN MÜCADELE

Yine mitinge katılan bir yurttaş, “İmamoğlu’nun çıkmasını istiyoruz. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için çok güzel günler istiyoruz” dedi. Bir diğer katılımcı, “Gençlerimiz için çocuklarımız için buradayız, özgürlük istiyoruz” dedi. Başka bir yurttaş, “İmamoğlu özgürlüğüne kavuşsun diye geldik buraya. Hep beraber, omuz omuza İmamoğlu’nu kurtaracağız” şeklinde duygularını dile getirdi.

KORKU VE UMUT İÇ İÇE

Mitingde bir başka katılımcı, konuşmaktan korktuğunu belirterek, “Diyecek kelime bulamıyorum. Böyle güzel bir ülkede bu kadar kötü bir yönetim. Ne diyebilirim ki, konuşmaktan korkuyoruz artık” dedi. Nalan Sakarya, “Silivri’de bulunduğumuzdan dolayı en büyük desteği buradan vermek istiyoruz. Hak, hukuk, adalet ve barış kazansın. Hepimiz çok mutlu olalım artık inşallah” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE YENİ UMUTLAR

Yaren Durmuş, “Söyleyecek bir şey yok. İstediğimiz bir şey yok, özgür olmak istiyoruz artık. Bir şeylerin yerini bulmasını istiyoruz. Gençler olarak kaygı içerisindeyiz. Gerçekten artık bir şeylerin düzene gelmesi gerekiyor” diyerek gençlerin hissettiği endişeyi aktardı. Kaan Gize ise, “Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Haksız uğradığı zulmü protesto etmek maksatlı bütün gösterilere gidiyoruz. Her şey çok güzel olacak. Onun için buradayız” ifadelerini kullandı. Ege isimli bir yurttaş da, “Burada güzel bir birlik var, bunun için mutluyuz. Burada herkesin toplanma amacı var. Desteğimizi göstermeye geldik” sözleriyle katılımını açıkladı.