CHP İmamoğlu krizini görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi MYK’da İmamoğlu krizi görüşüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü toplanan MYK’dan Karadeniz ziyaretiyle tartışma yaratan ve eleştirilerin hedefi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek kararı çıktı.

MYK’da, “İmamoğlu’nun yıpranması partinin yıpranması demek. Sonuçta kol kırılır yen içinde kalır. Desteklememiz gerekir” değerlendirmesi yapıldı ve destek kararı alındı. Kılıçdaroğlu da kurmaylarına, “Onları yıpratmamak için yapılan her türlü hareketin karşısında olacağız” dedi. CHP MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplandı. Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz ziyareti ve sonrasında yaşanan tartışmalar MYK’da değerlendirildi.

‘Haddinden fazla abartıldı’

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, yaşanan tartışmalara ilişkin, “Belediye başkanlarımız görevlerini yapmaya devam edecekler, gayet de iyi görevlerini yapıyorlar. Onları yıpratmamak için yapılan her türlü hareketin karşısında olacağız. Onlar bizim belediye başkanlarımız” dedi.

MYK’da genel olarak şu değerlendirme yapıldı: “Bu olay haddinden fazla abartılarak, büyütüldü. Ekrem İmamoğlu bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve iyi bir belediye başkanı. Kendi belediye başkanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız, arkasında duracağız. 16 milyon kişinin oyuna talip olmuş bir kişi. Kendi yaşadığı bölgede de seviliyor, sayılıyor. Bayram günü gidip de orada insanlarla buluşuyor olmasında, görüşüyor olmasında, bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok.Bizim belediye başkanlarımızın yıpranmaması lazım. Onun yıpranması partinin yıpranması demek. Desteklenmesi gerekiyor. Aleyhinde herhangi bir söz söyleyemeyiz. Sonuçta kol kırılır yen içinde kalır. Desteklememiz gerekir.”

MYK’da ayrıca muhalif bir basın mensubunun da gezide olmasının, aykırı sorular sormasının ve o soruların cevaplandırılmasının da doğru olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun mayıs ayında yoğun bir programı olacak. Mayıs ayının ikinci yarısında Parti Meclisi’ni toplayacak olan Kılıçdaroğlu, 27-28-29 Mayıs tarihlerinde de Van’da belediye başkanlarını kampa alacak. CHP lideri, 21 Mayıs’ta da Bursa’da Milletin Sesi Mitingi’nde konuşacak. CHP, Doğu Masası’nın çalışma alanında yer alan illerin il başkanlarını da Ankara’ya çağırdı. Genel Merkez’de dün il başkanlarıyla örgüt çalışmalarına ilişkin toplantı yapıldı.