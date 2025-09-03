Chp, İmamoğlu’nu destekliyor, adalet istiyor

EKREM İMAMOĞLU’NDAN DEMOKRASİ VURGUSU

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecek. Millete savaş açmayı tercih edenler, devletin kurumlarını milli irade gaspı için kullananlar ve kayyumlardan medet umanlar, sizin iradenize yenilecek ve kaybedeceklerdir. Dün, yargı eliyle yapılan kumpas da bir kez daha göstermiştir ki; milletin kendi kaderini tayin etme ve demokratik yollarla iktidarı değiştirme hakkını gasp etmeye çalışıyorlar. Bunu da devletimize ve milletimize yaşatılan bütün kötülüklerin önünde, sarsılmaz bir iradeyle duran Cumhuriyet Halk Partisi’ni yok ederek yapmak istiyorlar” dedi. CHP, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı bir miting düzenledi. İmamoğlu’nun mesajını ise CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik okudu.

DEMOCRACİ VE ADALLET İÇİN BİR ARAYA GELDİK

İmamoğlu mitingde gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı: “Fatih Sultan Mehmet’in öncülüğünde kurulan, tarihi ve doğal mirasımız Zeytinburnu’nda; demokrasi, adalet ve özgürlük için bir aradayız. Cennet vatanımızı siyasi mühendislikle, davalarla, tutuklamalarla, masa başı planlarıyla ve kayyumlarla ele geçirmeye çalışanlara karşı, 19 Mart’tan bu yana direnişteyiz. Demokrasiyi siyasi vesayetlerle bitirmeye çalışanlara karşı en büyük umudumuz, 19 Mart’ta Saraçhane’yi gür sesiyle inleten milletimizdir. Bitirmeye çalıştıkları bu umut seferberliğini ne bizleri esir alarak ne de CHP’yi tehdit ederek durdurabilirler. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecek.”

HUKUK VE ADALETİ SAVUNDU

İmamoğlu, “Cumhuriyet’i kuran iradeyi, hiçbir kuvvet esir alamayacak. Bu yönüyle, ilk günden beri diyoruz; mesele, Türkiye meselesidir. Türkiye’nin özgür, adil ve refah dolu yarınlarıdır. Şunu iyi bilsinler; Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin sigortasıdır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İstanbul İl Kongresi ve Kurultayı’nın kendileri için onur olduğunu vurguladı.

SALDIRILARA RAĞMEN PES ETMEYECEĞİZ

İmamoğlu, “Baskıyla, tehditle, şantajla insanları iftiracı yapmaya, delil üretmeye, suç uydurmaya çalışıyorlar. Sabırla, iddianamenin hazırlanmasını, yargılamanın başlamasını bekliyoruz. O gün geldiğinde, kim kimi yargılıyor, herkes görecek. Şu anda maruz kaldığımız adaletsizliklerle mücadele etmek zorunda kalan çok sayıda insan var” dedi.

ADALET ARAYIŞI VE GÜVEN

İmamoğlu, herkesin adalet arayışında olduğunu belirterek, “Bu millet, yalnız mahkemelerde değil, hayatın her alanında adalet arıyor. Elde ettiği gelirde, ödediği vergide, devletin sunduğu imkan ve fırsatlarda adaleti arıyor” şeklinde ifade etti. Ayrıca, “Birlik olacağız ve hep birlikte başaracağız” diyerek, toplumsal adaletin sağlanmasında kararlılık vurgusu yaptı.

BİR ASIR ÖNCEKİ ŞAHLANIŞA ATIF

İmamoğlu, “Devlet; her bir vatandaşa, her bir partiye, toplumun her kesimine eşit mesafede olacak, kamu hizmetlerini ayrımcılık yapmadan sunacak. Bu yolda ‘ya adalet ya esaret, ya adalet ya sefalet’ diyerek yola çıktık” dedi. Herkes için adalet ve özgürlük taleplerinin ön plana çıktığını belirtti.

GELECEĞE UMUTLA

Son olarak, ekibiyle birlikte adalet ve özgürlük mücadelesinin süreceğini ifade ederek, “Hepimiz, birer vatandaş olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz ve bu güzel memleket adalete, hürriyete kavuşacak. Her şey çok güzel olacak” diyerek konuşmasını tamamladı.