CHP, İmamoğlu’nun Diplomasını Savunuyor: Geri Adım Yok

CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, 23 Mart’ta yapılacak olan ön seçimde cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma ele alındı. CHP yönetimi, İmamoğlu’nun diplomasının hukuken iptalinin mümkün olmadığını savunarak, diploma iptal edilse bile başlatılan kampanya sürecinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bu doğrultuda, ön seçim takvimi değiştirilmeden aksine kampanya süreci hızlandırılacak ve herhangi bir yargı iptali durumunda hukuki süreçler işletilecek.

DIPLOMA İPTALİ MÜMKÜN DEĞIL

Kaynaklar, yükseköğrenimde denkliğin 2000’li yıllardan itibaren uygulandığını hatırlatarak, “İmamoğlu’nun sürecinde akademik olarak da hukuki olarak da sorun yok” dedi. Diplomanın iptali hukuken mümkün olmadığını savunan kaynaklar, böyle bir durumun infiale neden olacağını ve Türkiye’deki hukuk güvenliğinin kalmadığını göstereceğini belirtti. İdari kararlara itiraz süresinin 60 gün olduğunu vurgulayan kaynaklar, diploma iptalinin idari bir karar olduğunu kaydederek, “İstanbul Üniversitesi, ‘Biz idari olarak hata yapmışız’ diyemez” ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU’NUN TARTIŞMALARA KONU OLMASI

İmamoğlu’nun diplomasının iptaline yönelik tartışmaların kamuoyunda rahatsızlık yaratığını ifade eden CHP kurmayları, “Türkiye’de diploması tartışılacak kişi İmamoğlu değil, başkasıdır” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, AK Parti ile CHP arasındaki makasın, diploma sürecinin ardından CHP lehine açıldığını ve bu tartışmanın İmamoğlu’nu daha da büyüteceğini belirtti. Son kamuoyu yoklamalarına göre, partiler arasındaki farkın 3,5 puan olduğunu sözlerine ekledi.

KAMPANYA SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu’nun diploması iptal edilse bile kampanya sürecinde geri adım atılmayacak. 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim takvimi değişmeyecek ve kampanya süreci hızlandırılacak. CHP yönetimi, erken seçim talebini de artırmayı hedefliyor. Yargıdan çıkacak olası iptal kararına karşı hukuki süreçlerin işletileceği belirtiliyor.

HALK BULUŞMALARINDA İLETİŞİM ETKİLİDİR

İmamoğlu’nun İzmir’de başlayan halk buluşmalarının sadece CHP’lilerle sınırlı olmadığını belirten kurmaylar, kullanılan dilin toplumda karşılık bulduğunu ifade etti. “İmamoğlu, doğrudan Erdoğan’ı hedef alıyor. Toplumda ‘Erdoğan, yönetimden bağımsız bir lider’ algısını yıkıyor” diyerek, eleştirinin etkinliğine vurgu yaptı. CHP yönetimi, ön seçimde büyük bir katılım bekliyor ve 23 Mart’ta 1 milyondan fazla CHP’linin sandık başına gideceğini belirtiyor.

HUQUKİ SÜREÇ NASIL İŞLETİLECEK?

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın hazırladığı bilgi notuna göre, lisans diplomasının iptali durumunda hukuki süreç aşağıdaki şekilde işleyecek: Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması olarak değerlendirilecek ve İstanbul İdare Mahkemeleri’nde dava açılacak. Eğer dava aleyhe sonuçlanırsa, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacak ve devamında Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidilecek. Özellikle, idari işleme karşı yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi durumunda yükseköğrenim mezuniyeti durumu geçersiz olacak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde de bu süreç, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınacak. Ayrıca, bu hamlenin İmamoğlu’nun adaylığını engellemeye yönelik olduğu değerlendirildiği için hukuksuzluğa müdahale edenler hakkında suç duyurularında bulunulacak.