Chp, İmamoğlu Yargılanması İçin Teklif Hazırladı

CHP’DEN EKREM İMAMOĞLU’NUN YARGILANMASINA CANLI YAYIN TEKLİFİ

CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasının TRT’den canlı yayınlanması için bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin gerekçesinde, “Bu teklifle birlikte vatandaşların seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanı olacak” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yanıltıcı bilgilerin önüne geçileceği vurgulandı.

TEKLİFİN DETAYLARI

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in ortak imzasıyla hazırlanan kanun teklifi, sanık, mağdur veya suçtan zarar görenin rızasıyla kovuşturma evresindeki duruşmanın ilgili mahkeme kararıyla TRT veya internet ortamında yayınlanmasını düzenliyor. TBMM Başkanlığına sunulan bu teklif, her türlü suça dair duruşmalar yerine, seçimle gelinen kamu görevlileri hakkında yürütülen davaların ses veya görüntülü kayıtlarının alınmasına olanak tanıyor.

KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK

Teklife göre, ses veya görüntülü kayıt veya naklin yapılabilmesi için ilgili mahkeme karar vermesi gerekecek. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, teknolojik imkanları sayesinde en geniş kitleye ulaşma yeteneğine sahip olacak. Bu düzenleme ile vatandaşların, kendilerine oy verdiği kamu görevlileri hakkında doğrudan bilgi sahibi olma imkanı olacak. Ayrıca, yanılgılara temel teşkil eden yanıltıcı bilgilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. CHP’nin kanun teklifi 4 maddeden oluşmaktadır.