Chp İmza Sayısı 10 Milyon Oldu

CHP İMZA KAMPANYASI GÜNCEL SONUÇLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun’da gerçekleşen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasında toplanan imza sayısını duyurdu. CHP imza kampanyasının sona erme tarihi ve güncel imza sayısı da kamuoyu tarafından merak ediliyor. Peki, CHP imza sayısı ne kadar oldu? İşte detaylar…

SONUÇLAR VE HEDEFLER

Özgür Özel, yaptığı konuşmada, “Buradan, Samsun’dan bugün öğlen saatlerinde aldığımız rakamı duyurarak, dün akşam üstü saat 17:00 itibariyle bugün öğlen yaptığımız sayımın sonucuna göre, dün 10 milyonuncu imza aşılmıştır. Emeğinize sağlık.” açıklamasında bulundu. CHP’nin imza kampanyası süresince ulaşmak istediği hedef, 30 milyon imza. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, imza standını ziyaret ettiğinde, “İnşallah 30 milyon imzayı bulacağız ve 30 milyon imzayı bulunca da mevcut seçilen cumhurbaşkanının bir meşruiyeti kalmayacak.” şeklinde konuştu.

KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR

İmza kampanyası, Türkiye genelinde CHP il ve ilçe başkanlıkları önünde kurulan stantlar, dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor. En son güncel imza sayısı Samsun mitinginde açıklandı. Ancak son 5 gün içinde güncel bir imza sayısı bildirilmedi. CHP’nin imza kampanyası 30 Mart 2025 tarihinde başladı. Kampanyanın sona erme zamanı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da CHP yetkilileri, 30 milyon imza hedefine ulaşılana kadar kampanyanın devam edeceğini belirtiyor.