CHP İptal Davası Mahkeme Kararı Açıklandı

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeyle “CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması” isteminde bulundu. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.

DAVANIN ARKA PLANI

CHP’li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayında Özgür Özel’in genel başkan olarak seçilmesine itiraz etti. Savaş, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada, delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını savundu. Dava dilekçesinde, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Savaş, Özgür Özel’in seçimde sadece 18 oy farkla galip geldiğine dikkat çekerek, “İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmemiş olsaydı, 10 oy mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olsaydı, seçimin diğer aday lehine sonuçlanması net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı çerçevesinde rüşvet gibi suçlar işlenmemiş olsaydı, kaybeden aday yüksek bir oy farkıyla kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti” dedi.