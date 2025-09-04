Chp İptal Edilen Kongreyle Sarsıldı

CHP MAHKEME KARARIYLA SARSILDI

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin almış olduğu karar sonucunda büyük bir sarsıntı yaşadı. Mahkeme, 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etti ve bu karar doğrultusunda İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetimi geçici olarak görevden aldı. Mahkeme, il yönetimine Gürsel Tekin ve ekibini kayyum olarak atadı. Tekin, bu görevi kabul ettikten sonra CHP’den ihraç edilirken, kendisinden savunma da isteniyor.

TEKİN’LE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Gürsel Tekin’le ilgili oldukça ilginç bir iddia gündeme geldi. Bir medya kuruluşunda yer alan haberlere göre, Tekin, pazartesi günü yapılacak hazırlıklar öncesinde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın birçok isim ve CHP’nin eski İstanbul il ile ilçe yöneticilerini, 2023 kongrelerinde yarışları kaybeden ilçe başkan adaylarını ve bazı eski milletvekillerini telefonla aradı. İddialara göre Tekin, bu kişilere, “Pazartesi günü benimle gelin.” şeklinde mesajlar iletti. Ayrıca, Tekin’in, planladığı bu toplantı için pazartesi günü bir grup ile il başkanlığı binasına girmeye çalışacağı öğrenildi.