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CHP İst İl Başk Özgür Çelik’e Hapis İstemi

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İDDİANAME HAZIRLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki il, ilçe yöneticileri hakkında 15,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermek üzere gittiği esnada, adliye önünde polise direnen 26 kişi hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık tarafından yürütülen adli soruşturma sona erdi.

SUÇLAMALAR VE HAPİS İSTEMİ

Hazırlanana iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik’in de dahil olduğu toplam 26 kişi hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme”, “İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama”, “Kasten yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” gibi suçlamalar yer aldı. Savcılık, sanıkların bu suçlardan 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezalarıyla cezalandırılmalarını talep ediyor.

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