CHP İstanbul’a Kayyum Atandı. Yarkadaş Tehdit Aldı. Savcıları Göreve Çağırdı

İSTANBUL’DA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

CHP İstanbul’a Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması ve 15 Eylül’deki kurultay davası öncesinde dikkat çeken olaylar yaşanmaya devam ediyor. TGRT ekranlarında yapılan Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş skandal bir tehdit mesajına maruz kaldı. Canlı yayın sırasında telefonuna gelen mesajı gösteren Yarkadaş, savcıları göreve çağırarak durumu gündeme taşıdı. Yarkadaş, “Gelen mesajı okuyorum. ‘İktidarı aldığımız gün sana Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız’ diyorlar.” şeklinde ifadeler kullandı. Yarkadaş, telefon ekranını göstererek “Hangi kötü muameleyi yapacaklarmış bana?” diye sordu ve savcıları harekete geçmeye davet etti.

KAYYUMDAN DESTEK AÇIKLAMASI

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, programa mesaj göndererek Barış Yarkadaş’a destek verdi. Tekin, “Barış’ı tehdit edenler bilsin ki biz doğarken kefenimizi giymişiz, kimseye pabuç bırakmayız. Herkes bilsin.” ifadeleriyle duruma tepkisini gösterdi. Bu açıklamalar, CHP içindeki tartışmaların ve gerginliklerin boyutunu da gözler önüne seriyor.