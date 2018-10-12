CHP, İstanbul adayını açıklayacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nden önemli bir açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının bugün saat 19.30’da açıklanacağını söyledi.
Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’nde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı bugün saat 19.30’da kamuoyuna duyurulacak.
Habertürk’te yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Saat 19.30’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı duyuracağız” dedi.
TRT