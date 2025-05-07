CHP İstanbul Başkanı Bomba İhbarını Reddetti

BOMBA İHBARI İDDİALARINA CEVAP

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu akşam Beyazıt Meydanı’nda gerçekleşecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi, “Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldığı” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

BASINDAKİ İFADELER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında geçen ‘Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı’ şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor.” ifadesini kullandı. Mitingin saat 20.30’da başlayacağını belirten Çelik, “Millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız.” dedi.