Chp İstanbul’da Eylem Yaptı. Barikatlar Kapandı. Polisi Protesto Ettiler. Açıklama Yapıldı. Provokasyona İzin Verilmeyecek. Halkın Hassasiyetleri Korunacak

CHP İSTANBUL’DA TOPLANMA GERÇEKLEŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı, “Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için” sloganıyla Tünel’den Taksim’e yürüyüş düzenlemek amacıyla bir araya geldi. Ancak polis ekipleri, alanı barikatlarla kapatarak grubu engellemeye çalıştı. CHP’liler, polisle diyalog kurarak “Anayasa” vurgusu yaparak tepki gösterdi ve barikatların açılmasını talep etti. Bu durum, polisle barikata yüklenen grup arasında bir arbede yaşanmasına yol açtı.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

CHP İl Başkanı Çelik ve Milletvekili Gökçek, alanda incelemelerde bulunarak açıklamalar yaptı. İstanbul’un birçok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkının serbest olduğu belirtilmesine rağmen, güvenlik gerekçesiyle bazı alanlarda kısıtlamaların yapılmasını eleştiren CHP’li yetkililer, “Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma teşebbüslerine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladılar.