CHP İstanbul’da Kayyum Atandı

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NDEN SONRAKİ GÜNCE DURUM

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan olarak seçilen Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda görevden alındı. Bu karar sonrası İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak atandı. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, kayyum heyetinden çekildi. Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün saat 12.00’de il başkanlığına gitmeyi planladığını açıkladı. CHP’li yöneticilerin ise il binası önünde bir “insan zinciri” oluşturacağı iddiaları gündemde.

PROTESTOLARIN YÜKSELİŞİ

CHP İstanbul Gençlik Kolları, dün gece saat 23.00’te bir çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından vatandaşlar il binası önünde toplanmaya başladı. Polisin il başkanlığına çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk etmesiyle, il başkanlığına çıkan yollar kapatıldı ve giriş çıkışlar çevik kuvvet polisi tarafından engellendi. Bu durum, polis ile partililer arasında tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, yapılan ablukaya karşı tepkilerini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, “Arkamızda yüzlerce çevik kuvvet polisi var. Buraya giriş ve çıkış engelleniyor. Şu anda il binamız, irademiz esaret altında,” diyerek duruma tepki gösterdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YASAK KARARI

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül saat 23.59’a kadar gösteri ve yürüyüş yasağının uygulanacağını duyurdu. Tansiyonun yükseldiği anlarda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız,” yorumunu düştü.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurullarının hukuki bir gerekçeye dayanarak görevden uzaklaştırıldığını belirtti ve “Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır,” diyerek yasalara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

ETKİNLİKLERİN İPTALİ VE RTÜK AÇIKLAMASI

Dünya ikincisi olan Türkiye Kadın Voleybol takımı için yarın yapılması planlanan kutlama etkinliği, İstanbul Valiliği’nin aldığı yasak kararları nedeniyle iptal edildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, muhalif kanallara “Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara müsamaha gösterilmeyecek,” şeklinde bir uyarıda bulundu.

PROTESTOLARIN ARDINDAN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sabah saatlerinde bölgeye yeni barikatların kurulmasıyla, protestoların şiddetlenmesi bekleniyor. Protestocular arasında “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz,” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam,” sloganları yankı buldu. Barikatların montajı sırasında polis ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşanması, durumu daha da gerginleştiriyor.