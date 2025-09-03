CHP İstanbul’da Kritik Gelişmeler Yaşandı

ÖZGÜR ÇELİK’İN GÖREVDEN ALINMASI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davanın 15 Eylül’de görülecek duruşmasına odaklanılan bir süreçte, İstanbul kanadında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te düzenlenen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına karar verildi.

YENİ GÖREVLENDİRME VE TARTIŞMALAR

Göreve getirilen Kayyum heyetinin başında eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin yer alıyor. Heyette Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da bulunuyor. Bu durum, CHP içinde yeni tartışmalara yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeler üzerine Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Özel, Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini bildirdi. Özel, “Bu isim Gürsel Tekin olur, başkası olur fark etmez. Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettik ve ihraç kararı aldık,” şeklinde konuştu.

TEKİN’DEN SERT YANIT

İhraç kararına sessiz kalmayan Gürsel Tekin, Özgür Özel’in sözlerine karşı sert bir yanıt vererek, “Ben bu kararı tanımıyorum. AK Parti yargısından şikâyet ediyorsunuz ama siz daha da vahim bir tablo sergiliyorsunuz. Ne bir savunma aldınız ne de ifademi istediniz. Bu şekilde beni ihraç edemezsiniz,” ifadelerini kullandı. Tekin’in tepkisinin ardından CHP yönetimi, kendisini resmi olarak savunma yapmaya davet etti. Parti tüzüğüne göre Tekin’in 15 gün içerisinde savunmasını sunması gerekiyor.

GÖRÜŞME PLANI

Savunma çağrısına ilk yanıt olarak Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile doğrudan görüşmeyi planladığını belirtti. Tekin, “Yarın Özgür Özel’i arayıp randevu talep edeceğim,” dedi. Ayrıca, Tekin’in yarın önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da randevu isteyeceği bilgisi edinildi.