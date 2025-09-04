Haberler

Chp İstanbul’da Kriz Devam Ediyor

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NDA HAREKETLİ GÜNLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda durumlar iyice karışmış durumda. 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali amacıyla açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını kamuoyuna duyurdu. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN SAHİBİ

İl yönetiminin görevden alınmasına sebep olan şikayet dilekçesinin sahibi ise Özlem Erkan. Erkan, söz konusu dilekçeyi 14 Ağustos’ta mahkemeye vermişti. Partinin içerisinde tanınan bir isim olan Özlem Erkan, 6 Nisan 2025’te yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyeliğine aday olacağını duyurmuştu. Seçimlerde 133 numaralı aday olarak yarışacağı bilgisi dikkat çekiyor.

GÜNDEME DÖNEN FOTOĞRAF

Şu anki gelişmelerin yanı sıra, Özlem Erkan’ın geçmişteki bir fotoğrafı da sosyal medyada gündem oldu. Bu fotoğrafta, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Erkan’ın varlığı dikkatleri üzerine topladı. Özlem Erkan’ın hala CHP üyesi olduğu ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın ‘Denge ve Dayanışma Listesi’nde yer aldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

ÖNEMLİ

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

