Chp, İstanbul’da Miting Düzenledi

NÜFUSUN BEŞTE BİRİ DARBELENİYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Nüfusun beşte birinin yaşadığı bir yerde, seçilmiş bir il başkanına ara kararla, savunmasız ve hükümsüz bir şekilde darbe yapılıyor. Halk gerçeği görüyor. Gerçekler, hiçbir zaman kirli kararlarla kapatılamaz. Biz ne ilimizi ne de partimizi işbirlikçilere teslim etmeyiz” ifadelerini kullandı. CHP, Zeytinburnu’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenledi. Miting öncesi Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başarır, “Ortada bir yargı kararı yok, bir rezalet var. Uzun süredir Türkiye’de yargı, siyaseti iktidar eliyle dizayn etmeye çalışıyor. Yargı, uzun zamandır iktidarın talimatıyla siyaset kurumuna darbe yapmaya uğraşıyor” dedi. Bu kararın Türkiye’deki hukukçular, özellikle usul hukukçuları tarafından bile açıklanamayacak bir durumda olduğunu vurguladı. Başarır, “Tam anlamıyla bir rezalet. Gelinen noktada, bir tarafta gücü elinde tutan, devleti kullanan ve devletin tüm imkanlarıyla muhalefeti susturmak isteyen bir iktidar var. Diğer tarafta ise halk var” şeklinde konuştu.

KAZANAN HAKLILAR OLACAK

Başarır, “Biz kazanacağız. Direnenler kazanacak, haklılar kazanacak” mesajını verdi. İstanbul’un Türkiye’nin en büyük ili olduğunu belirten Başarır, bu bağlamda seçilmiş bir il başkanına yapılan bu tür bir darbenin herkes tarafından görüldüğünü ifade etti. AKP ve MHP’deki hukukçuların da durumu gördüğünü ancak sessiz kaldıklarını dile getiren Başarır, “Gerçeği gören tek bir yer var, o da halk. Gerçekler, hiçbir zaman kirli kararlarla kapatılamaz. Biz ne ilimizi ne de partimizi işbirlikçilere teslim etmeyiz” dedi.