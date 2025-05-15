Chp, İstanbul’da Sempozyum Düzenleyecek

CHP YARIN CEZAEVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞTAYI DÜZENLİYOR

CHP, yarın İstanbul’da “Cezaevleri ve Sağlık Çalıştayı” gerçekleştirecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, “Cezaevinde sağlık sorunu yaşamış olan ve bu mağduriyetleri olan vatandaşlarımızı sempozyumumuza bekliyoruz. İnsan hakları bağlamında sağlık hakkını cezaevinde de her noktasıyla masaya yatıracağımız ve tespitlerle birlikte çözüm önerilerimizi de geliştireceğimiz bir sempozyum olacak” ifadelerini kullandı. Çalıştay, Kadıköy’deki Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

ÇALIŞTAYIN AMACI VE İHTİYAÇLAR

Şahbaz, çalıştayın amacını anlatırken, “Biliyoruz ki cezaevleri öncelikle çok yoğun bir nüfus barındırıyor. 300 bin kapasiteye 400 bin üzerinde tutuklu ve hükümlü var” dedi. Şahbaz, cezaevlerinde barınmadan beslenmeye, temiz suya erişimden sağlık hizmetlerine kadar birçok konuda ciddi sıkıntılar yaşandığına vurgu yaptı. Bu sorunların, son dönemde özellikle tutuklanan gençlerin sağlık sorunlarıyla birlikte daha fazla gündeme geldiğini belirtti. Çalıştay, bu sorunları detaylı bir şekilde ele alıp, sağlık hizmetlerine erişim koşullarını inceleyecek.

KATILIMCILAR VE HEDEF

Şahbaz, sempozyumun katılımcıları arasında meslek odaları, dernekler, sivil toplum örgütlerinin yer alacağını belirtti. İstanbul Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği gibi pek çok örgüt, sempozyumda konuşmacı olarak katkı sağlayacak. Çalıştayda, cezaevlerinde sağlık sorunu yaşamış bireylerin de katılımı bekleniyor. “Bu çok kıymetli bir çalışma” diyen Şahbaz, “Çünkü şu anda cezaevleri ülkenin kanayan bir yarası” vurgusunu yaptı.

SONUÇ BİLDİRGESİ VE KATILIM ÇAĞRISI

Zeliha Aksaz Şahbaz, çalıştayın ardından yaklaşık altı saat sürecek bir sonuç bildirgesi yayınlanacağını da bildirdi. Basın emekçileri ve farklı toplumsal kesimlerden katılımcıların bu sürece dahil olmasını istediklerine dikkat çekti. “400 bin vatandaşımız şu anda cezaevinde. Bu çok büyük bir rakam” diyen Şahbaz, çalıştayın önemini yineledi.