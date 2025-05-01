CHP İstanbul İl Başkanı 372 Gözaltı

1 MAYIS KUTLAMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs etkinlikleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Çelik, “Tespitlerimize göre 1 Mayıs’ta anayasal hakkını kullanmak isteyen 372 vatandaşımız gözaltında. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, etkinlikler sırasında dikkat çeken gözaltıların sayısını vurguluyor.

GÖZALTILARIN TAKİBİ

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gözaltına alınanların nerede tutulduğunu belirtti. “Bir kısmı Vatan Emniyet’te, bir kısmı Gayrettepe Emniyet’te” diyerek durumun ne kadar ciddi olduğunu ifade etti. “Hukuk komisyonumuz ve milletvekillerimizle gözaltı süreçlerinin takipçisiyiz” diyerek hukuki duruma dair destek vereceklerini duyurdu.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNE DİKKAT

Açıklamasında, kamuoyuna yansıyan şiddet görüntülerinin de dikkate alınacağını belirten Çelik, “Hukuksal süreci takip edeceğiz” dedi. Bu durum, hem gözaltılar hem de şiddet iddiaları üzerine CHP’nin duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor.