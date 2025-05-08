ChP İstanbul İl Başkanı Hapis Talebi

İDDİANAME HAZIRLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il ile ilçe yöneticileri için 15,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame oluşturuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vermesi esnasında adliye önünde polise karşı direnç gösteren 26 kişi hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen adli soruşturma tamamlandı.

SUÇLAMALAR VE CEZALARI

Hazırlanan iddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile eşi Özkan Çelik’in de yer aldığı toplam 26 kişi hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme”, “İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama”, “Kasten yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” gibi suçlamalar bulundu. Savcılık, sanıkların bu suçlardan 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezalarıyla cezalandırılmalarını talep ediyor.