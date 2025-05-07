Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Açıklama Yaptı

BEYAZIT MEYDANI’NDAN TARİHSEL SESLENİŞ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyazıt Meydanı’ndaki açıklamasında, “Yani tarihin her döneminde bu tarihi Beyazıt Meydanı hep adalet, özgürlük, eşitlik arayışına ses oldu. Bugün de buradan haykıracağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük diye haykıracağız” dedi. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi gerçekleşen ifadelerinde Çelik, meydanın geçmişine atıfta bulunarak, “Eşitlik, özgürlük, demokrasi aradılar 60 yıllar boyunca. 90’lı yıllarda bu meydanda başörtüsüne özgürlük eylemleri yapıldı. 2000’lerde bu meydanda ‘Özgür Filistin’ mitingleri yapıldı” şeklinde konuştu.

KARARLILIKLA SES YÜKSELTECEĞİZ

Çelik, “Hep birlikte adalet, özgürlük, demokrasi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. “Diplomayı iptal edenlerin hukuksuzluklarına karşı sesimizi yükselteceğiz. Erken seçim talebimizi dile getireceğiz” dedi. Genel Başkan Özgür Özel’in şu an Saraçhane’de olduğunu ve yakında Beyazıt Meydanı’na ulaşacağını belirten Çelik, “Buradayız, hep birlikte adalet, özgürlük, demokrasi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” diye ekledi.