CHP İstanbul İl Başkanlığı Kapatıldı mı?

CHP GENEL MERKEZİ’NDEN KRİTİK KARAR

Sarıyer’deki CHP il başkanlığı binasına protestolar arasında giren Gürsel Tekin, ardından CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili önemli bir karar almış durumda. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın faaliyetlerinin sona erip ermediği merak konusu. Genel merkez, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma yönünde karar alıyor. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvurunun ardından, yeni yönetim belirlenene kadar görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik’in yürütülecek çalışmalarını geçici olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirildi.

GEÇİCİ KURUL VE GÜRSEL TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla yetkilendirilen Geçici Kurul’da yer alan Gürsel Tekin, bir gün önce il başkanlığı binasına gideceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Sarıyer’deki CHP İl Binası çevresinde polis güvenlik önlemleri almaya başladı. Kalabalık bir partili grubu bina önünde toplanarak gece boyunca orada bekledi. Bekleyiş sırasında zaman zaman gerginlikler meydana geldi. Sabah saatlerinde bina önüne gelen Gürsel Tekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Biz bu krizin hiçbir tarafı olmadık. Mahkeme kararını CHP’liler aldı, itiraz edenler de CHP’lilerdi. Biz kayyum değiliz, bizim görevimiz haksızlıkları ortadan kaldırmak” dedi.

PROTESTOLAR VE TEKİN’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Partililer arasında tartışmalara değinen Tekin, geçmişte de uzlaşma çağrıları yaptığını belirtti. Bu süreçte protestocuların attığı su şişesine tepki gösteren Tekin, “İsterse kurşun atsınlar, engel olamazlar. Bu tepkiler partililerden gelmiyor” şeklinde konuştu. Tekin, “Şerefimle söylüyorum, burada bağıranların hiçbiri CHP’li değil. Günlerdir sakin olun, birlikte hareket edelim dedik. Amacımız sorunları ortak akılla çözmek. Hâlâ aynı noktadayız” ifadelerini kullandı. Açıklamalarının ardından, Tekin ve beraberindekiler kısa bir beklemenin ardından binaya yöneldi. Bu sırada protestoların yoğunlaştığı ve arbede çıktığı görüldü. Tüm tepkilere rağmen Gürsel Tekin ve beraberindekiler binaya girmeyi başardı. İl binasında açıklama yapan Tekin, “Mahkeme kararının siyasi yönünü biliyoruz. Ancak bu tamamen parti içi bir mesele. Bizim tek amacımız partimizi kurtarmak. Kavgadan yana değiliz, dostu düşmanı şaşırtacağız” diyerek sözlerini tamamladı.