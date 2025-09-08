CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda Güvenlik Önlemi

İSTANBUL’DA HUKUKİ GELİŞMELER

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül tarihinde aldığı ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ile üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan ‘Geçici Kurul’ atandı.

GEÇİCİ KURUL HAZIRLIĞI

Gürsel Tekin, bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gitmeyi planladığını belirtti. Tekin’in bu açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durdurulurken, Gürsel Tekin’in il binasına gelme ihtimaline karşı CHP’li milletvekilleri ve kalabalık bir grup, akşam saatlerinden itibaren bina önü ve içerisini kapattı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.