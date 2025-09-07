Chp İstanbul İl Başkanlığı’nda Güvenlik Önlemi

İSTANBUL’DA MAHKEME KARARI İLE GEÇİCİ KURUL ATANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül tarihinde verdiği ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler, üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Görevden alınan yönetimin yerine, CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak kullanacak olan Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir ‘Geçici Kurul’ atandı.

GEÇİCİ KURUL ÜYELERİ CHP İL BAŞKANLIĞINA GİDECEK

Gürsel Tekin, bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gitmeyi planladığını belirtti. Tekin’in bu açıklaması üzerine, polis ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Gürsel Tekin’in yarın il binasına gelme ihtimaline karşı, akşam saatlerinden itibaren CHP’li milletvekilleri ve kalabalık bir grup bina önü ve içerisini kapattı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN HUKUKA MEYDAN OKUMAYA CEVAP

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.