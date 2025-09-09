Haberler

Chp İstanbul İl Başkanlığı Taşındı

BAHÇELİEVLER’E TAŞINMA KARARI

CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler’e taşınacağına dair bir karar aldı. Alınan bu kararın ardından, yeni binaya “CHP İstanbul İl Başkanlığı” yazısı asıldı. Daha önce Sarıyer’de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatıldığı bilgisi kamuoyuna duyurulmuştu.

YENİ ADRES, YENİ TABELA

Bu gelişmelerle birlikte il merkezi Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındı. Görevliler, Bahçelievler CHP İlçe Başkanlığı tabelasının üstüne ‘CHP İl Başkanlığı’ pankartını astılar. Bu değişiklikler, parti organizasyonunun yeni адресini belirliyor.

ÖNEMLİ

