CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ateş açıldı iddiası

Seyrantepe’de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na ateş açıldı iddiası hakkında açıklama geldi.

Seyrantepe’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açıldığı bildirildi. Yapılan incelemede olay yerinde boş kovanlar bulundu ancak binaya isabet eden bir mermi bulunamadı. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, olayla ilgili “Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı.” ifadelerini kullandı. İstanbul Valiliği de olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir araçtan havaya ateş açıldığının tespit edildiği bildirildi.

TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, “06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.” dedi.

“BOŞ KOVANLAR BULUNDU”

Binanın isabet almadığını belirten Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre il başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.”

Kaftancıoğlu, olayla ilgili başlatılan savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

VALİLİK: BİR ARAÇTAN HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

Olayla ilgili İstanbul Valiliği’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; Tem Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9mm çapında (2) adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir.”