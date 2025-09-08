Chp İstanbul İl Başkanlığına Kapatma Kararı Verdi

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMALAR

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, il başkanlığı binasının önüne polis eşliğinde geldi. Burada bir basın toplantısı gerçekleştiren Tekin, kendilerinin kayyum olmadığını belirtti ve “Kayyum, Esenyurt’ta, Şişli’de” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuru çerçevesinde, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yaparak, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in görevine devam edeceği adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtaya bildirdi.

Tepkilere Yanıt Verdi

Açıklamalarına devam eden Tekin, kendisine karşı olan tepkilerin CHP’li olmadığını ifade etti. “Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP’lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil” diyerek sözlerine devam etti. Tekin, parti içerisinde ayrım yapmadıklarını da vurguladı.

Protestolar ve Tepkiler

Tekin, protesto edenlerin CHP’li olmadığını ısrarla dile getirerek, “Arkadaşlarımızın bu kudretini Esenyurt’ta ve Şişli’de görmek isterdim. İl Başkanlığı bizim baba ocağımız. 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Şerefim üzerine yemin ederim ki burada protesto edenlerin biri bile CHP’li değil” şeklinde belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Açıklamalarının sırasında Tekin’e su şişesi fırlatıldı. Ancak Tekin, durumu önemsemedi ve “Hiç sorun değil. İsterlerse kurşun atsınlar” yanıtını verdi. Tekin, basın toplantısının ardından aracında kısa bir bekleme süresinin ardından polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı.

KILIÇDAROĞLU’NUN YARDIMCILARI BARIŞKURDU

Tekin’in binaya girmesiyle birlikte, CHP milletvekilleri makam odasının önüne barikatlar kurdu.