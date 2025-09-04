Haberler

Chp İstanbul Kararı Siyasi, Yok Hükmünde

CHP EDİRNE İL BAŞKAN VEKİLİNDEN AÇIKLAMALAR

CHP Edirne İl Başkan Vekili Oğuz Saç, CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili çıkan yargı kararını siyasi bir karar olarak nitelendirdi. İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen basın toplantısında, mahkemenin aldığı kararın geçersiz olduğunu ifade etti. Mücadelelerinin devam edeceğini aktaran Saç, “CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul’daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz.” dedi. Saç, CHP’nin siyasi mücadele programına devam ettiğini ve partisinin 4-9 Eylül tarihlerini “Kuruluş Haftası” olarak kutlayacağını belirtti. Basın toplantısına, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri de katıldı.

SİNEK VE HAŞERE MÜCADENESİ DEVAM EDİYOR

Keşan Belediyesi, ilçe genelinde sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler çöp konteynerlerinin temizliği, uçkun, karasinek ve larva ilaçlaması yapıyor. Bu süreçte insan sağlığına zarar vermeyen maddelerin kullanıldığı belirtildi. İlaçlama çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam edeceği ifade edildi.

Gaziantep’te Uyuşturucu Operasyonunda 139 Yakalandı

Gaziantep'te yapılan jandarma operasyonlarında Ağustos ayında 139 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Operasyonlar sırasında uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi.
Birleşik Metal-İş, Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde ilk altı ay için yüzde 58,5 zam talep etti. Genel Başkan, metal işçilerinin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekti.

