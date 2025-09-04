Gündem

CHP İstanbul Kongresi Dosyası İstendi

ANKARA’DAN İSTANBUL’A TALEP YAZISI

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne göndermiş olduğu yazıda Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair dosyayı talep ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen kişilerin, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 11 Ekim 2023 tarihli kararı ile tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

KURULTAYDAKİ BELİRSİZLİKLER

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin durumlarının şaibeli olduğu tespit edilince, bu durumun kurultayın iptal edilip edilmeyeceği üzerinde büyük bir etki yaratacağı merak ediliyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin şaibeli duruma düşmesinin tescillenmesiyle birlikte kurultayın da iptal edilmesine dair ihtimallerin güçlü olduğuna dikkat çekiyor.

