CHP İstanbul Kongresi İhtiyati Tedbirdir

İSTANBUL KONGRESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin İstanbul kongresinin iptal edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, “Alınan karar kayyum değil, ihtiyati tedbirdir” ifadesini kullanarak, bu konunun mahkeme ile ilgili bir süreç olduğunu belirtti. “Orada sadece bazı yayınlarda kayyum atandı deniyor. İhtiyati tedbir kararı almış orada mahkeme. Daha önceki CHP il yönetimini tekrar atamış. Bu ihtiyati tedbir olarak gündeme gelmiş bir şey. Biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz. Ancak bir usulsüzlük varsa mahkemenin adım atması işleyen yargı sürecidir.” dedi.

FİLİSTİN DAVASI TARTIŞMALARI

Çelik, Filistin davasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, Cumhurbaşkanımızın bu konuda en gür ses olacağını ve “Filistin davası ve Gazze’deki soykırım BM genel kuruluna damgasını vuracaktır” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisinin kendisi için tehdit olmadığını, ancak kendi milli güvenliği için bu alanda önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi. Çelik, “Savunma sanayimizin geldiği nokta gurur vericidir.” ifadelerini kullandı.

BARISSAL POLİTİKALAR ÜZERİNE

Sözlerine devam eden Ömer Çelik, “Türkiye barışın teminatıdır. Biz komşularımızla barış içerisindeyiz.” diyerek, herkesin güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de dikkat çekerek, “Akdeniz’de balıkçı kayığı koyacak yer kalmadı.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Mavi Vatan konusundaki gelişmelerin önemine vurgu yaptı ve gençlerin deniz alanındaki çalışmaları için TEKNOFEST’in önemini belirtti.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK POLİTİKALARI

Çelik, Cumhur İttifakı’nın duruşunun güçlendiğini ifade etti ve Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrının önemine değinerek, “TBMM’nin PKK’nın feshi ile ilgili komisyonun kurulmuş olması Yüce Meclis’in sürecin yürütülmesine imkan vermektedir.” bilgisini verdi. Ömer Çelik, bu sürecin PKK’nın her türlü illegal yapısının feshi ile başarıya ulaşacağını, Türkiye’nin barış ve güvenlik için kararlı olduğunu söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE VE DEMOKRASİ VURGUSU

Terörün kimseye kazandırmayacağını vurgulayan Çelik, “Biz demokrasi ve Türkiye içindeki reformlarla büyük roller aldık, mesafeler kat ettik.” diyerek vatandaşların müsterih olmasını istedi. Suriye’nin tekliği üzerine de “Komşumuz Suriye’nin tek ülke, tek Suriye, tek ordu olmasının en doğrusu olduğunu düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.