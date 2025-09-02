Chp İstanbul Koordinasyonu Buluştu

Haberler

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILDI

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması ile ilgili karar sonrasında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel başkanlığında olağanüstü bir şekilde toplandı. Saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen bu toplantı, yaklaşık üç saat sürdü. Toplantının ardından CHP lideri Özel, Halk TV canlı yayınına katılarak gelişmeleri değerlendiriyor.

İSTANBUL’A SEYAHAT PLANLANIYOR

CHP lideri Özel’in bu akşam Ankara’dan İstanbul’a gitmesi bekleniyor. Özel, yarın Zeytinburnu’nda planlanan mitingi gerçekleştirecek. Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Özel’in birkaç gün boyunca İstanbul’da çalışmalarına devam etmesi öngörülüyor.

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Partinin 4-9 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan 102’nci Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, pazar günü gerçekleştirilecek bazı etkinliklerin iptali gündeme geldi. Bu etkinliklerden bazıları Eymir koşusu ve konserler gibi faaliyetleri içeriyor.

Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında yapılan operasyonda uyuşturucu taşıyan bir gemideki 11 kişinin öldüğünü ve bu saldırının uyuşturucu çetelerine karşı yapıldığını duyurdu.
Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de jandarma, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ve silah bulundu.

