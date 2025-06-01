CHP İstanbul Milletvekili Tepki Gösterdi

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ’NİN TEPKİSİ

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilo başına 25 lira 44 kuruş olarak açıklamasına sert tepki gösterdi. İlgezdi, “İktidar, üreticinin emeğini değil, zincir marketlerin karnını koruyor. Çay da çiftçi de itibarsızlaştırıldı. Tarım politikası değil, adeta rant düzeni işliyor.” dedi.

YAŞ ÇAY FİYATINA KİMLERİ DİKKATE ALMIYOR?

Gamze Akkuş İlgezdi, 2024’te 19 lira olan yaş çay fiyatının, bu yıl yüzde 32 zamla 25,44 TL’ye yükseldiğini belirtti. Yaptığı açıklamada, “Çay üreticisi yine yalnız, yine mağdur. Açıklanan alım fiyatı, bırakın geçinmeyi, bir bardak çay içmeye bile yetmiyor. Karadenizli hemşehrilerim çay üretiyorlar ama kendileri içemiyorlar. Bir bardak çay, bir simit alabilmek için iki kilo çay satması gerekiyor.” diye konuştu.

EMEĞİ SAVUNMAK GEREKEN BİR KONUDUR

İlgezdi, bu durumun emeğin ne kadar değersizleştirildiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. “İktidar, üreticinin emeğini değil, zincir marketlerin karnını koruyor. Çay da, çiftçi de itibarsızlaştırıldı. Tarım politikası değil, adeta rant düzeni işliyor. Ama biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Üretenin emeğini savunacağız. Çünkü bu ülkenin geleceği, yerli üreticinin alın terinde. Çaya sahip çıkmak, memlekete sahip çıkmaktır bizler için.” şeklinde ekledi.