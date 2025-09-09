CHP İstanbul Olağanüstü Kongreye Gidiyor

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

CHP İstanbul İl Yönetimi, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırıldıktan sonra, il delegelerinin Olağanüstü İl Kongresi için notere başvurduğu bildirildi. Parti kaynakları, il delegelerinin neredeyse tamamının bu başvuruya imza verdiğini ifade etti. CHP, gerekli başvuruyu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptı. Bu başvuruya dayanarak, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin 24 Eylül’de gerçekleştirileceği açıklandı. CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden almasının hemen ardından başlayan gerilim ise tırmanmaya devam ediyor.

KAYYUM ATAMASI VE GERİLİMLER

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis müdahalesi eşliğinde CHP İstanbul il binasına girdi. Bu duruma cevap niteliğinde CHP yönetimi, il binasını kapatarak başkanlıkta taşınma kararı aldı. Bu süreç hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini etkileyen durumları dile getirdi. Cumhuriyet’e yaptığı konuşmada, “Partimizin hukukçularıyla bütün ihtimalleri çalıştık. Aylardır çalışıyoruz. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını hukuki bulmamak ayrı bir şey buna karşı tedbir almamak başka bir şey. Meydanı onlara bırakacak halimiz yok” dedi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PLANI

Özel, mesele kritik bir noktaya geldiğinde delegelerin olağanüstü kongre imzası verdiğini açıkladı. “Bir buçuk gün içinde delegelerimiz bine yakın imza verdi” diyen Özel, kayyum ya da butlan kararı sonrası İstanbul kongrelerinin yapılmadığını, ancak delegelerin çağrısıyla olağanüstü kurultayı teknik ve hukuken planladıklarını belirtti. Özel, “O kurultayı kimse durduramıyor. Çünkü bu yönetime rağmen kurultay yapılıyor demektir” ifadelerini kullandı.

DELEGELERİN MOTİVASYONU

Daha önce 6 Nisan’da olağanüstü kurultayı çağırdığını vurgulayan Özgür Özel, “Şimdi İstanbul delegeleri ve genel merkez hariç olağanüstü kurultay topluyor. Burada en memnun olduğum konu, parti tarihinin en büyük saldırılarından biriyle karşı karşıyayız ama delegelerde öyle bir birliktelik var ki…” şeklinde konuştu. Delegelerin notere gidip imza verdiğini ve masrafının iki bin lirayı bulduğunu belirten Özel, bir buçuk günde bu başvurunun yapıldığını ifade etti. Delegelerin durumu çok iyi kavradığını, motivasyonun en üst düzeyde olduğunu sözlerine ekledi. “İstanbul il kongresini de olağanüstü topluyoruz. 540 imza toplandı. Özgür Çelik, 300 küsür oyla seçilmişti. Yani kendisine oy vermeyenler, destek için imza verdi” dedi ve bu durumun CHP’yi bölmeye çalışanların girişimlerinin, delegeler, üyeler ve kamuoyunda nasıl geri teptiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.